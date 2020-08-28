Задержаны старики - разбойники и дебоширы

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

25 августа в 15.36 сигнал тревоги поступил из супермаркета, расположенного в Центральном районе Новосибирска на Красном проспекте. Бойцам ГБР, прибывшим на вызов, работники магазина рассказали, что заметили, как пожилой мужчина пытается вынести из торгового зала продукты. «Гвардейцы» задержали воришку и передали сотрудникам полиции.

Вечером этого же дня еще один гражданин, примерно 60-летнего возраста, был задержан за совершение кражи. Проходя мимо летней площадки ресторана, находящегося на Красном проспекте, он взял со стойки конверт-расчетницу с деньгами (1000 рублей). Менеджер ресторана заметил хищение и в 19.29 нажал кнопку тревожной сигнализации. Быстро подъехавший экипаж ГБР задержал пенсионера и, как и в предыдущем случае, передал его в полицию.

26 августа в 8.46 кнопку тревожной сигнализации нажали в продуктовом магазине, находящемся в Заельцовском районе на улице Жуковского. Вызвать охрану пришлось из-за пьяного пенсионера, который и в помещении магазина не захотел расставаться со своим велосипедом, приставал к посетителям и, услышав замечание в свой адрес, стал угрожать расправой. По прибытии группы быстрого реагирования мужчина с велосипедом быстро направился к выходу самостоятельно. Поскольку материальный ущерб причинен не был, а также учитывая преклонный возраст хулигана, ему позволили уйти.