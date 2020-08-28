Житель Плотниково угрожал пистолетом на Воинской

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел днём 28 августа в Октябрьском районе Новосибирска. Около 13 часов в магазин «Продукты», находящийся на ул. Воинская, зашел нетрезвый мужчина, который потребовал от продавщицы вызвать ему такси. Женщина ответила отказом, и тогда посетитель достал из кармана пистолет, положил его на прилавок, направив ствол на неё, и, пристально глядя в глаза, повторил требование.

Испуганная женщина сумела нажать кнопку тревожной сигнализации. Сигнал тревоги в дежурную часть ГВАРДИИ поступил в 13:25. На место вызова был направлен 74-ый экипаж ГБР в составе старшего смены Волгина Анатолия и водителя-охранника Носатова Николая.

Прибывшие на вызов Волгин и Носатов приблизились к правонарушителю, приказали ему бросить оружие на землю и произвели задержание. Гвардейцы применили к нарушителю спецсредство – наручники и изъяли пистолет.

Задержанным оказался 30-ти летний житель села Плотниково, который только что приехал в Новосибирск с целью найти работу, но вместо этого успел лишь приобрести пневматический пистолет у неизвестного человека.

То, что пистолет, которым мужчина угрожал, не был огнестрельным, стало известно уже после его изучения. Угрозу своей жизни и продавец и бойцы ГБР восприняли как реальную. Позже Татьяна (так зовут продавца) рассказала бойцам ГБР, что во время нападения подумала о своих маленьких детях.

Задержанный был передан сотрудникам Октябрьского отдела полиции.