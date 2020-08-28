Думала, что настоящий: сибиряк угрожал продавщице пистолетом, требуя вызвать ему такси

Сибиряк требовал у продавщицы в магазине вызвать ему такси, угрожая ей пистолетом. Фото: АБ "ГВАРДИЯ"

Сибиряк требовал у продавщицы в магазине вызвать ему такси, угрожая ей пистолетом. Как выяснилось, в город мужчина приехал искать работу.

— Около часа дня в Октябрьском районе в продуктовый магазин на улице Воинская зашел нетрезвый мужчина и потребовал у продавщицы вызвать ему такси. Когда та отказалась, он достал из кармана пистолет и начал ей угрожать. Испуганная сибирячка успела нажать тревожную кнопку. На место был направлен экипаж бойцов ГБР, — рассказали в Агентстве Безопасности «ГВАРДИЯ». — Мужчину удалось задержать.

Угрожавшим оказался 30-летний житель села Плотниково, который приехал в Новосибирск искать работу. Но вместо этого успел только купить пистолет у неизвестного мужчины. Как оказалось позже, оружие было пневматическим. Задержанного передали в отдел полиции.

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