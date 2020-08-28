«Микроавтобус вылетел в кювет»: под Новосибирском столкнулись две иномарки

После аварии микроавтобус оказался в кювете. Фото: "АСТ-54"
Под Новосибирском произошло ДТП: столкнулись кроссовер и микроавтобус. После аварии микроавтобус оказался в кювете.
— Не доезжая несколько километров до Ярково, при движении в сторону поселка Ордынское, столкнулись кроссовер и микроавтобус, в результате последний вылетел с дороги и остановился в кювете, — сообщили в паблике «АСТ-54». — Авария затруднила движение по трассе в оба направления.
В Госавтоинспекции по Новосибирску КП-Новосибирск факт ДТП подтвердили, а также сообщили, что по предварительным данным в аварии никто не пострадал.
В комментариях под постом многие сибиряки написали, что возможной причиной случившегося мог стать неудавшийся обгон:
— Видимо, они в одном направлении ехали, кроссовер пошел на обгон и врезался в автобус.
— На этой трассе все «летают». Особенно вечером в пятницу.
— При обгоне такие аварии часто бывают, — пишут люди.
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