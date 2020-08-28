«Микроавтобус вылетел в кювет»: под Новосибирском столкнулись две иномарки

После аварии микроавтобус оказался в кювете. Фото: "АСТ-54"

Под Новосибирском произошло ДТП: столкнулись кроссовер и микроавтобус. После аварии микроавтобус оказался в кювете.

— Не доезжая несколько километров до Ярково, при движении в сторону поселка Ордынское, столкнулись кроссовер и микроавтобус, в результате последний вылетел с дороги и остановился в кювете, — сообщили в паблике «АСТ-54». — Авария затруднила движение по трассе в оба направления.

В Госавтоинспекции по Новосибирску КП-Новосибирск факт ДТП подтвердили, а также сообщили, что по предварительным данным в аварии никто не пострадал.

В комментариях под постом многие сибиряки написали, что возможной причиной случившегося мог стать неудавшийся обгон:

— Видимо, они в одном направлении ехали, кроссовер пошел на обгон и врезался в автобус.

— На этой трассе все «летают». Особенно вечером в пятницу.

— При обгоне такие аварии часто бывают, — пишут люди.

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