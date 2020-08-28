В Новосибирской области турпутевки подешевели почти в три раза

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Анализ расходов с карт МТС Банка показал, что в июле и первой половине августа 2020 года жители региона на фоне развития внутреннего туризма из-за закрытых границ стали отдыхать более бюджетно – средний чек в турагентствах подешевел до 2,8 раза, а количество покупок туров из-за отложенного спроса выросло до 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы новосибирцев на отпуск: в апреле-мае заграничные поездки были невозможны из-за закрытия границ, а путешествия по России затруднительны из-за двухнедельного карантина для приезжих из других регионов. Расходы на туризм начали восстанавливаться с середины мая после смягчения ограничений в ряде регионов РФ. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, в этот же день были открыты границы с Абхазией, с 7 августа въезд россиянам разрешила Черногория.

В июле 2020 года количество транзакций в туристических агентствах Новосибирска увеличилось на 50% год к году, а в августе – на 25%. При этом значительно уменьшился средний чек – в 2,8 раза в июле и на 17% в августе.

Количество транзакций по билетам на поезда в июле стало больше прошлого года на 25%, в августе – на 62%. По авиабилетам в июле также произошло увеличение на 28%, а в августе, наоборот, снижение на 22%. При этом средние чеки на поездки по железной дороге немного выросли: +10% в июле и +6% в августе, а авиатранспорт показал еще более значительный рост – на 14% в июле и на 39% в августе год к году.

Часть новосибирцев отказалась от дальних поездок и путешествует на небольшие расстояния, либо проводит лето на даче, о чем свидетельствует рост количества продаж билетов на электрички в июле практически в два раза, однако, в августе показатель стал на 10% ниже прошлого года.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Новосибирской области. Учитывались платежные операции в июле-первой половине августа 2019-2020 годов по соответствующим МСС-кодам.