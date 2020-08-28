Сибиряк взял у подростка телефон, чтобы позвонить, и не вернул: ему грозит до 7 лет тюрьмы

Сибиряк забрал у подростка телефон. Фото: архив «КП»

В Тогучинском районе 48-летний парень забрал у 17-летнего подростка телефон. За это ему грозит до семи лет тюрьмы. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

— По версии следствия, в ноябре 2019 года поздним вечером обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел идущего по улице 17-летнего подростка. Злоумышленник под предлогом позвонить попросил у несовершеннолетнего телефон. Как только он взял его в руки, стал уходить в сторону, подросток понял его намерение и попытался уговорить вернуть имущество. Но парень стал угрожать подростку и телефон не отдал, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Сибиряка нашли и задержали. Телефон он вернул и вину свою признал. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Оно с обвинительным заключением передано в суд.

Напомним, В Новосибирске 16-летний подросток, угрожая ножом, отобрал у 12-летнего мальчика дорогой телефон. Это произошло 25 августа у дома на улице Клубная в Ленинском районе. Мама мальчика обратилась в полицию.

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