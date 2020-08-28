Как отметят День окончания Второй мировой войны в Новосибирской области 3 сентября 2020 года

В Новосибирске отметят День окончания Второй мировой войны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День окончания Второй мировой войны в Новосибирской области 3 сентября 2020 года отметят сразу несколькими значимыми мероприятиями. Об этом рассказали в правительстве Новосибирской области.

Празднования начнутся 2 сентября с Всероссийской акции «Уроки Второй мировой» в общеобразовательных учебных заведениях. Школьники посмотрят международный онлайн-урок Победы на «Youtube». Данный ролик подготовлен Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Ссылка на трансляцию будет размещена в группе Вконтакте «Волонтеры Победы» #урокивтороймировой #год2020 #ДВПобеда #УрокиВтороймировой.

В этот же день будет организован кинопоказ под открытым небом «Великое кино Великой страны». Бесплатно будет транслироваться фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальная лента «Простые главные слова» Сергея Майорова (#год2020 #ДВПобеда).

Далее, 2-3 сентября пройдет Детский фестиваль моделей военной техники. В его рамках школьники и дошкольники примут участие в моделировании моделей военной техники времен Второй мировой войны из разных материалов. Схему и подсказки будут опубликованы на сайтах Года памяти и славы и Российского движения школьников. После чего модели будут собраны на выставке, также можно самому снять на фото модель и опубликовать фото в соцсети с хештегами дня 3 сентября #урокивтороймировой #год2020 #ДВПобеда #УрокиВтороймировой.

В день праздника, 3 сентября, новосибирцы станут зрителями выставкуи дополненной реальности, на которой представят образцы военной техники и вооружений времен Второй мировой. В бесплатном мобильном приложении можно рассмотреть трехмерные объекты военной техники в натуральную величину снаружи и внутри, прочитать описание и получить дополнительную информацию. Скачать приложение можно на сайте https://www.ar75.ru/.

Празднование юбилея окончания Второй мировой войны в Новосибисрке пройдет без массовых мероприятий: парадов и шествий не будет.

Эту дату отмечают второй год подряд по всей России.

Мероприятия, приуроченные ко Дню окончания Второй мировой войны, проходят под контролем Правительства Новосибирской области.

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