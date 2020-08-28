На ремонт дорог в Новосибирске дополнительно выделили почти 360 миллионов рублей

Ремонтные работы будут идти до конца года. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Хорошая новость для новосибирских водителей: в этом году дополнительно будет выделено почти 360 миллионов рублей на ремонт дорог в городе. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть.

- Мы работали на опережение и максимально учли эти объёмы в муниципальных контрактах, а также провели дополнительные аукционы в июле. Деньги направим на объекты, работы на которых уже ведутся в этом году. Это три выезда из города и два объекта капремонта. Так, не останавливая начатую реконструкцию, мы перейдём к следующим этапам работ, которые планировали начинать в 2021 году. На объектах реконструкции эти средства позволят нам уже в этом году начать земляные работы, вынос водопроводов и устройство ливневой канализации, - подчеркнул глава города.Анатолий Локоть.

Итак, Новосибирску из федерального бюджета выделено дополнительно 159 млн рублей на реконструкцию дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме того, принято решение о выделении ещё 200 млн рублей на эти цели. То есть всего в 2020 году около 1 ,7 миллиарда рублей в этом году будет потрачено на ремонт дорог в столице Сибири.

Планируется, что более 35 миллионов рублей добавят на реконструкцию ул. Большой и 2-й Станционной, около 27 миллионов рублей – ул. Кедровой, 35 миллионов рублей – Гусинобродского шоссе. Около 18 миллионов рублей необходимо для завершения работ и установки приборов фото- и видеофиксации на перекрёстке Бердского шоссе и проспекта Строителей, и 44 миллиона рублей – для завершения работ на ул. Владимировской. Кроме того, более 50 миллионов рублей будут направлены на дополнительные работы по ремонту проезжей части на Бердском шоссе, и еще 30 миллионов рублей - на улице Большевистской.

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