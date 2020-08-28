В Новосибирске с 1 сентября всех учеников начальной школы будут кормить бесплатно

Горячие обеды получат все ученики начальных классов, не только льготники. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 1 сентября 2020 года в Новосибирске всем ученикам с 1 по 4 класс будет выдаваться бесплатное горячее питание. Постановление об этом подписал мэр города Анатолий Локоть.

— Всего в начальных классах в новосибирских школах учатся больше 87 тысяч детей. На блюдо для каждого ребенка в день из бюджета выделяется 65,47 рублей, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Чтобы получить горячий обед, родителям или представителям ребенка нужно подать в школу заявление. Детей будут кормить на протяжении всего учебного года, кроме каникул, в дни посещения школы. Бесплатно смогут питаться все дети, а не только льготники. Перестанут кормить ребенка только в двух случаях: если родители напишут заявление об отказе от питания, либо если ученика отчислят.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, каким букетом можно порадовать учителей на 1 сентября.

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