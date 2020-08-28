ФНС России будет обновлять Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства каждый месяц

Бизнес-омбудсмен Николай Мамулат. Фото: Михаил ДОКУКИН

Федеральная налоговая служба согласилась с предложением Бориса Титова обновлять Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства чаще одного раза в год. Напомним, еще в июле уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил руководителю ФНС вносить изменения в Реестр малых и средних предприятий чаще одного раза в год. До этого Реестр обновлялся ежегодно 10 августа.

Более частая актуализация Реестра упростила бы жизнь предпринимателям. Бывают случаи, когда в том числе по не зависящим от бизнеса причинам предпринимателей исключают из Реестра. Это лишает их преференций и государственной поддержки.

В Новосибирской области этот вопрос впервые поднял региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Николай Мамулат. Еще в апреле он заявил, что, не дожидаясь августа, в виде исключения в период пандемии следует актуализировать Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Дело в том, что государство принимает антикризисные меры поддержки малых и средних предприятий, но условием получения поддержки является включение в Реестр. Сейчас, если по каким-либо причинам предприниматель не подал нужных сведений, он из Реестра исключается. А возврат возможен не раньше 10 августа следующего года. Это очень долго. Поэтому считаю, что реестр МСП следует обновлять чаще, - пояснил Николай Мамулат.

Также предложения новосибирского уполномоченного были перечислены в докладе, который ежегодно предоставляется федеральным омбудсменом Кремлю. В полученном в августе ответе главы ФНС сообщалось, что Минэкономразвития России приступило к разработке соответствующих поправок, в соответствии с которыми Реестр МСП будет обновляться ежемесячно.