«Вернись и посмотри, что сделала»: школьники поймали женщину на иномарке, сбившую собаку

Школьники спасли щенка, которого сбила автоледи. Фото: личный архив.

В городе Обь, что под Новосибирском, девушка на иномарке сбила щенка на дороге и уехала. Это произошло на глазах двоих друзей-подростков, их обоих зовут Олегами, они в это время ехали за сибирячкой на мопеде.

Собаке повезло: она осталась в живых, но с открытым переломом.

Мама одного из мальчика рассказала КП-Новосибирск подробности произошедшего.

У собаки был открытый перелом, в ветклинике животному отказались помочь. Фото: Снежана

— Они догнали девушку, попросили ее вернуться, на это она всего лишь буркнула, что не виновата и дальше поехала. Сын мне позвонил, я посоветовала им обратиться в ветклинику, которая находится рядом. Сама я не могла приехать, сижу с собакой, которая заболела, — рассказала КП-Новосибирск Снежана. — В клинике мальчикам сказали, что ничем помочь не могут, видимо, надо было деньги заплатить.

По словам Снежаны дети долго сидели у собаки, надеялись, что объявятся хозяева, но они так и не появились. Тогда подростки сами нашли, где живут владельцы раненного щенка, и передали им собаку. Ребята и их родители надеются, что животному оказали нужную помощь, и он поправится.

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