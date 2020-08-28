Погода в Новосибирске на выходные 29 и 30 августа 2020 года: рассказываем, чего ждать сибирякам

Объясняем, какой будет погода в Новосибирске на выходные 29 и 30 августа 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на выходные 29 и 30 августа 2020 года: в город на выходных вернется летнее тепло и прекратятся дожди.

— Циклоны, которые вызывали обильные осадки по территории Новосибирской области, отступают на юго-восток к Алтаю, а в Новосибирской области погода улучшается. Вырастет атмосферное давление, воздух в ближайшие три дня хорошо прогреется. Температура будет повышаться, на выходные мы ждем около +11-12 градусов тепла ночью, и около +22 градусов тепла — днем. Утром возможны туманы при повышенном давлении слабом ветре, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптики полагают, что и начало сентября будет жарким: в первые дни осени температура поднимется до +28 градусов, но вернутся дожди с грозами.

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