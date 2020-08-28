Ну-ка дай фотки посмотреть: мартышка пыталась силой забрать камеру у сибирячки

Мартышке не дали камеру даже за красивые глазки. Фото: стоп-кадр

Сибирячка Анна Новикова, которая очень любит фотографировать животных, показала подросшего малыша зеленых мартышек из Новосибирского зоопарка. Обезьянки носились по вольеру, как угорелые, висели на прутьях и тянули к людям свои шаловливые лапки. Малыш чуть не выбил из рук фотографа камеру, на которую его снимали.

— Нельзя, нельзя! — сказала Анна, как только зверек просунул лапки за клетку. — Я держу крепко, и папашка за тобой следит!

Но все-таки мартышка выждала удобного момента и цапнула фотографа за руку — та чуть не выронила камеру.

— Ах ты ж хулиганка такая, схватила меня! — поругала ее Анна.

Резвая обезьянка повеселила подписчиков сибирячки.

— Прыткая такая!

— Это она поздороваться хочет, ну и посмотреть, что за камера, — пошутили они в комментариях.

Напомним, малыш у зеленых мартышек появился в июле. Мама поначалу не хотела его показывать. Кстати, мартышки не единственные, кто хочет отобрать камеру у фотографа: однажды еще одной обезьяне, игрунке, стало любопытно, кто это ее снимает.

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