Это вам не банки с огурцами крутить: под Новосибирском дачник варил наркотик в гараже

Дачник варил в гараже наркотик. Фото: ГУ МВД НСО

Житель села Ярково на даче в гараже варил наркотик. Приготовленные порции он потом прятал в тайниках. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Задержан ранее не судимый 30-летний мужчина. Наркоти он варил в дачном сообществе в гараже. В ходе осмотра гаража полицейские обнаружили и изъяли у задержанного канистры с ингредиентами, предназначенными для изготовления наркотика, лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты, бумажные фильтры, электрическую мешалку, вакуумный насос, а также более 170 граммов готового наркотика, — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

До суда мужчина будет находиться в СИЗО. Проводится расследование.

Напомним, под Новосибирском полицейские поймали двух медиков, которые торговали марихуаной, а также сами ее употребляли. Им грозит суд.

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