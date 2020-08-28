В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели еще 46 человек

За сутки коронавирусом заболело еще почти полсотни человек Фото: Алена МАРТЫНОВА

В пятницу, 28 августа, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 46 заболевших коронавирусом за сутки. Выздоровевших за сутки меньше — 38 человек.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 11 238 сибиряков, из них — 674 ребенка. 9 930 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего от коронавируса 352 человека, — рассказали в оперативном штабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 39 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 5 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализированы 18 детей - среди них те, у которых диагноз подтвердился и те, у кого коронавирус только подозревают. В больницах Новосибирска также лежат 913 взрослых пациента.

Под медицинским наблюдением находятся 384 жителя региона, 35 758 человек уже сняты с меднаблюдения. Продолжают проводится тесты на коронавирус: всего в Новосибирской области сделано 407 635 тестов.

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