В Новосибирской области от коронавируса умерли еще три человека: что о них известно

От коронавируса умерли еще три человека. Фото: архив «КП»

В пятницу, 28 августа, стало известно о том, что от коронавируса умерли еще три пациента инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались еще три пациента: мужчина, ему было 65 лет, и женщины в возрасте 77 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 352 человека, — говорится в сообщении оперштаба. — В реанимации находятся 39 человек, самостоятельно не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ 5 пациентов.

За последние сутки коронавирус диагностировали еще у 46 человек, выздоровели 38 пациентов.

С начала эпидемии коронавирус обнаружили у 11 238, в том числе у 674 детей, при этом выздоровели 9 930 пациентов.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Он продлен до 30 сентября. Тем не менее, почти все ограничения, введенные из-за угрозы коронавируса, сняли. Школы и детские сады будут работать в обычном формате. Открыты кафе, рестораны, фитнес-центры и салоны красоты. Но под запретом кинотеатры и массовые мероприятия.

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