Не заметили, что переболели: у каждого пятого новосибирца есть иммунитет к коронавирусу

У 20% сибиряков есть иммунитет к коронавирусу. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области иммунитет к коронавирусной инфекции выработался у 20% населения: у каждого пятого новосибирца есть антитела к инфекции. Об этом на брифинге 27 августа рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов.

— По последним данным руководителя регионального Роспотребнадзора Александра Щербатова, мы близки к цифре 20% — таков наш коллективный иммунитет. Исследование проводили среди людей, не болевших коронавирусом, — рассказал Константин Хальзов.

Напомним, всего в Новосибирской области за все время заразились коронавирусом 11 192 человека, а выздоровели 9892 пациента, скончались 349 человек. Ежесуточный прирост по заболевшим пошел на спад.

Тем не менее, в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до 30 сентября.

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