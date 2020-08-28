Вот так доктор: под Новосибирском медики торговали марихуаной

Под Новосибирском поймали медиков, которые баловались травкой. Фото: архив «КП»

В Карасуке врача и фельдшера «скорой помощи» обвинили в том, что они продавали, изготовляли и сами употребляли марихуанну. Уголовные дела уже переданы в районный суд.

— Следствие установило, что 1 июня 2019 года фельдшер продал почти полтора грамму марихуаны, 2 мая этого года купил ее для себя в значительном размере — 6,75 граммов. Кроме того, он незаконно изготовил и хранил у себя гашишное масло массой 0,88 граммов, — говорится в сообщении суда. — Что касается врача, то он 2 мая этого года незаконно купил для личного употребления марихуанну в значительном размере — 6,75 граммов.

В начале сентября состоится судебное заседание по этому делу.

Напомним, в Новосибирске возбудили уголовное дело против руководителей медцентра, которые заставляли пенсионеров брать крупные кредиты на лечение. На обследование с последующим платным лечением лже-медики заманивали людей хитростью. Звонили на случайные номера, обещали всем бесплатную высокоточную диагностику здоровья и скидки на лечение.

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