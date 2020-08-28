«Зацепился штаниной за острую пику»: новосибирец проткнул ногу, когда пытался перелезть через забор

Мужчине понадобилась помощь медиков после того, как он пытался перелезть забор. Фото: МАСС

В Заельцовском районе Новосибирска серьезно пострадал мужчина. Выпивший он пытался перелезть через забор, но в какой-то момент зацепился за острую пику штатининой. Забор проткнул ему ногу: мужчина повис. Об этом рассказали спасатели МАСС.

— Это произошло рано утром 27 августа на улице Галущака. По указанному адресу оперативно выехал экипаж спасателей, которые уже через 10 минут прибыли на место происшествия. Здесь же находилась бригада врачей скорой помощи. Мужчина был аккуратно снят с забора, ему была оказана первая помощь, на ногу наложена шина, после чего мужчина был перенесен в автомобиль скорой помощи, — рассказали в МАСС.

О себе мужчина смог сказать только что ему 50 лет. Новосибирец не объяснил, почему полез через забор.

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