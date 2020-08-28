«Вонь жуткая»: левый берег Новосибирска окутала странная дымка

В Новосибирске пожаловались на запах гари в воздухе.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В пятницу, 28 августа, новосибирцев взволновала странная дымка: она заволокла левый берег, в воздухе люди почуяли запах гари. Они предположили, что снова горит мусорный полигон в районе Хилокского рынка.
— Дым заполонил Ордынскую трассу, видимость меньше 100 метров, ощущается неприятный запах, — рассказал читатель в группе «АСТ-54».
На город опустилась густая дымка.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
— Не только трассу заволокло, но и весь левый берег. Фото сделано со Станиславского жилмассива, запах гари хорошо чувствуется, — написали они в комментариях.
— Ночью воняло гарью даже на Большевистской и Кирова.
В МЧС по Новосибирской области прокомментировали сообщение о дымке.
— Информации и сообщений в пожарную охрану не поступало, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области. — В соответствии с действующим законодательством обслуживание, организация предупредительных мероприятий, в том числе по недопущению пожаров, соблюдение санитарных и противопожарных мер, а также ликвидация возгораний на свалках входит в обязанности эксплуатирующей организации.
КП-Новосибирск направила запрос в мэрию Новосибирска.
К слову, по прогнозу синоптиков, утром Новосибирск и его окрестности должен был накрыть туман.
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