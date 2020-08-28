«Вонь жуткая»: левый берег Новосибирска окутала странная дымка

В Новосибирске пожаловались на запах гари в воздухе. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В пятницу, 28 августа, новосибирцев взволновала странная дымка: она заволокла левый берег, в воздухе люди почуяли запах гари. Они предположили, что снова горит мусорный полигон в районе Хилокского рынка.

— Дым заполонил Ордынскую трассу, видимость меньше 100 метров, ощущается неприятный запах, — рассказал читатель в группе «АСТ-54».

На город опустилась густая дымка. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Не только трассу заволокло, но и весь левый берег. Фото сделано со Станиславского жилмассива, запах гари хорошо чувствуется, — написали они в комментариях.

— Ночью воняло гарью даже на Большевистской и Кирова.

В МЧС по Новосибирской области прокомментировали сообщение о дымке.

— Информации и сообщений в пожарную охрану не поступало, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области. — В соответствии с действующим законодательством обслуживание, организация предупредительных мероприятий, в том числе по недопущению пожаров, соблюдение санитарных и противопожарных мер, а также ликвидация возгораний на свалках входит в обязанности эксплуатирующей организации.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию Новосибирска.

К слову, по прогнозу синоптиков, утром Новосибирск и его окрестности должен был накрыть туман.

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