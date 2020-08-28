«Он сделал мне замечание»: сибирячку, избившую полицейского, оштрафовали на 5 тысяч рублей

Сибирячка ударила полицейского в грудь кулаком. Фото: Архив "КП"

Жительницу Кыштовского района Новосибирской области оштрафовали за нападение на полицейского. Разбушевавшись в общественном месте, она ударила его в ответ на замечания. Дело дошло до суда.

— Установлено, что женщина, в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на замечание сотрудника полиции, ударила его кулаком в грудь. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ее обвинили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Суд назначил сибирячке наказание — штраф 5 тысяч рублей. Свою вину она полностью признала.

Напомним, в июле на вокзале в Барабинске продавщица избила полицейского по голове копченой рыбой, которую незаконно продавала. Сибирячку за это наказали — приговорили к лишению свободы на год.

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