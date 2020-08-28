«Чего вылупились? Несите еду»: сокол-кривляка два дня просит новосибирцев его накормить

Сокол два дня живет рядом с людьми. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Новосибирцы в соцсети поделились забавным видео. В их объектив попал сокол. Птица прилетела к зданиям на улице Северный проезд. На кадрах птица смешно передразнивает оператора, будто строит ему рожицы.

— Людей не боится. Живет тут уже два дня, — рассказали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

КП-Новосибирск попросила волонтеров Центра реабилитации диких животных прокомментировать, почему пернатый мог поселиться рядом с людьми, и что ему может быть надо.

— Каждый случай индивидуален. Чтобы точно понять мотив птицы, нужно ее осмотреть. Возможно, там много мышевидного грызуна водится, может кто-то подкормил какими-то остатками мяса, и птице проще прилетать и обедать там. Может какой-то нерадивый «спасатель» подобрал и выпустил птицу без подготовки — вариантов масса, — рассказала пресс-секретарь ЦРДЖ Алиса Богомолова.

В комментариях под видео новосибирцы рассказали, как к ним также прилетали соколы. Одни просили еду, а вторые строили гнезда.

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