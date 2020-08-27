«А если бы это ребенок съел?»: сибирячка купила на рынке рыбу с живыми червями

Сибирячка купила на рынке рыбу для дочки, а та оказалась червивой. Фото: Кадр из видео

Сибирячка купила на рынке рыбу для дочки, а та оказалась червивой. Женщина утверждает, что такая неприятность с покупкой у нее случилась не в первый раз.

— У нас на рынке в Карасуке есть палатка, там рыбой уже несколько лет торгует одна женщина. У нас все ее зовут тетей Верой. В прошлые годы я у нее брала рыбку и все было хорошо, а вот в этом уже третий раз так попадаю. То протухшая, то вон — червивая. Я бы у нее и не брала уже, но тут вот как вышло: мы с дочкой по рынку гуляли, она заметила эту рыбу и начала просить. Выглядела она и правда аппетитно, вроде и пахла неплохо. Тетя Вера, конечно, уверять начала, что рыба свежая, только с коптильни, — рассказала КП-Новосибирск Катерина, купившая рыбу. — Мы приехали домой, я чистить ее начала и тут этот ужас. Все три рыбины с такими вот червями. Деньги на ветер, настроение испорчено. Но это хорошо еще, что я за нее взялась, а если бы ребенок начал есть и не заметил? Женщине этой претензии предъявлять бесполезно, как мы уже поняли. Ей говоришь, что рыба испорченная была, а она тебе в ответ, мол, быть того не может, у меня всегда все свежее.

Сибирячка решила опубликовать видеоролик со своей неудачной покупкой в местной группе в соцсетях, чтобы другие жители Карасука не попали в такую же ситуацию:

— Такого вообще быть не должно, отравиться же можно!

— Рыбу эту уже хоть у прилавка грызи, чтобы ерунду не подсунули.

— Мы тоже у тети Веры покупали рыбу, и тоже оказалась червивая, — написали люди в комментариях под постом сибирячки в паблике «В Карасуке | Подслушано».

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