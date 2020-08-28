Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 28 августа 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Пик эпидемии COVID-19 почти пройден. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 28 августа 2020 года показывает, что до сих пор зараженные есть в каждом сельском районе и в столице региона. В общероссийском рейтинге распространения COVID-19 наш регион занимает 19-е место.

За прошедшие сутки количество пациентов в районных больницах не изменилось.

— Согласно оперативным данным, в больницы районов области госпитализирован 451 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и подтвержденным диагнозом с помощью тестов , — говорится в сообщении оперштаба.

За сутки в инфекционных больницах стало всего на одного пациента больше. По данным оперштаба, госпитализировано 973 пациента с подтвержденным заражением COVID-19 и подозрением на опасное заболевание.

Число маленьких пациентов в детской больнице №3 осталось прежним, госпитализировано 22 ребенка с COVID-19 и неподтвержденным диагнозом.

Карта распространения коронавируса на 28 августа 2020 года.

Всего в Новосибирской области с начала вспышки зарегистрировано 11 192 случая COVID-19, в том числе инфекцию подхватили 673 детей.

За последние сутки коронавирус подтвердился у 51 человека, еще 48 пациентов выписали по выздоровлению. Новыми жертвами COVID-19 стали три человека: 55-летний мужчина и две женщины в возрасте 58 лет и 65 лет. Всего за время эпидемии скончались 349 человек.

В отделениях реанимации находятся 43 человека, не могут самостоятельно дышать, и подключены к аппарату ИВЛ — 13 пациентов.

В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности: его продлили до 30 сентября, а также масочный режим в общественном транспорте, магазинах и публичных местах.

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