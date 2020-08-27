В подарок читателям «Комсомольской правды» - зеленый чай

Подарки ждут сибиряков в торговых точках города.

На календаре – конец лета, и надо успевать ловить последние теплые деньки и гулять на улице. И во время прогулки то, что вам точно пригодится, - это бутылка зеленого чая. И «Комсомольская правда» приготовила для своих читателей подарок.

Все, кто купят газету с 28 августа по 1 сентября, получат в подарок бутылку зеленого чая (внимание, акция действует только при наличии презента в торговой точке!).

А первых 150 участников, которые купят газету до 28 августа, вырежут купон и принесут в редакцию «Комсомольской правды» (ул. Советская, 64, 10 этаж), получат в подарок 9 литров зеленого чая.

Всю информацию вы можете уточнить в редакции «Комсомольской правды» по тел. (383) 289-91-10.

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