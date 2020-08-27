В Новосибирске закрывается компания Жерара Депардье: рассказываем, почему

В Новосибирске закрывается компания Жерара Депардье «Вкусы Франсе». Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске закрывается компания Жерара Депардье «Вкусы Франсе». Юрист французского актера Юрий Мосман рассказал КП-Новосибирск, с чем это связано.

— Компания АО «Вкусы Франсе» сейчас действительно находится на стадии ликвидатации. Однако это никак не связано с пандемией коронавируса. Настоящая причина происходящего заключается в том, что сама по себе организационно-правовая форма АО для нас неудобна. При этом компания ООО «Вкус Франции» продолжает работать в штатном режиме. А ИП Жерар Депардье Ксавие зарегистрирован в Новосибирске в Ленинском районе и никуда ликвидироваться не собирается, — пояснил Юрий Мосман.

Юрист также отметил, что на полках новосибирских гипермаркетов сейчас можно приобрести товары от Депардье, а в ближайшее время в городе актер планирует открыть свой первый в России ресторан французской кухни.

Напомним, новосибирскую прописку актер получил в декабре 2018 года. Примерно с этого же момента в городе функционирует и его ИП.

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