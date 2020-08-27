В Новосибирске иномарка сбила 8-летнего мальчика: ребенок в больнице

В Ленинском районе иномарка сбила мальчика, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске снова произошло ДТП с участием ребенка. В Ленинском районе иномарка сбила мальчика, переходившего дорогу.

— Сегодня, 27 августа, около двух часов дня 39-летний мужчина на автомобиле «Киа Рио» ехал по улице Пермитина со стороны улицы Котовского в сторону улицы Ватутина. Напротив дома № 18 на улице Пермитина он сбил 8-летнего мальчика, переходившего там дорогу не по пешеходному переходу, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего мальчика отвезли в больницу. На месте аварии работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства устанавливаются.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Советском районе 71-летняя пенсионерка за рулем иномарки сбила на зебре 10-летнюю девочку. Она переходила дорогу, ведя за собой велосипед. Пострадавшего ребенка доставили в больницу.

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