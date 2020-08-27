В Первомайском районе построят новый детский сад и отремонтируют школу

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт доложил Губернатору, что новый детсад выполнен по проекту повторного применения. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

В Первомайский районе Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив проверили, как идет строительство нового детского сада на улице Тельмана, а также оценили необходимость капитального ремонта здания школы №146.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт доложил Губернатору, что новый детсад выполнен по проекту повторного применения, но строители стремятся к тому, чтобы фасад каждого такого учреждения был индивидуальным. Уже был выполнен объем благоустройства на территории садика и за границами его участка. Однако глава региона отметил, что необходимо будет обязательно обустроить парковку перед детсадом для родителей малышей.

Андрей Шимкив отметил, что очень важно, чтобы жители района выходили на депутатов и включали свои просьбы в наказы. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Детский сад-ясли №35 по ул. Тельмана, 3б рассчитан на 220 мест. Его строят в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография» и госпрограммы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». Обойдется он по сметной стоимости в 305 миллионов рублей. Планируется, что открыть свои двери для детей садик сможет уже после нового года.

Андрей Шимкив отметил, что очень важно, чтобы жители района выходили на депутатов и включали свои просьбы в наказы. А депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Родионов пояснил, что открытие нового детского сада снимет напряженность с местами в дошкольных учреждениях Первомайского района. Кроме того, депутат также уверяет, что планирует активно заниматься развитием дополнительного образование в районе.

Глава региона также подтвердил, что в Первомайском районе также будут строиться новые школы. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Здание этой школы давно нуждается в капитальном ремонте: губернатор дал поручение разработать проект его оставшейся части.

— Тех средств, которые заложены в нацпроекте «Образование» недостаточно для того, чтобы кардинально решить задачу дефицита мест в школах, отказа от второй смены. Президент России услышал нас и в своем Послании Федеральному Собранию дал поручение Правительству России совместно с регионами оценить ситуацию и при необходимости внести изменения в нацпроект. Мы свои предложения подготовили, сейчас идет корректировка национальных проектов, но для того, чтобы этот вопрос был приоритетом номер один, нам необходима поддержка Совета Федерации, — подчеркнул Андрей Травников.

Глава региона также подтвердил, что в Первомайском районе также будут строиться новые школы, ведь население района и города продолжает расти.

В ходе поездки губернатор встретился также с рабочими Новосибирского стрелочного завода, обсудил с ними первоочередные задачи, которые необходимо решить для улучшения жизни района. За последние несколько лет там провели серьезную модернизацию и техническое перевооружение. Объем выпуска произведенной товарной продукции за 2019 год превысил 7 млрд руб. Темп роста — 112,6%.

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