В Новосибирске девушки в масках отобрали у прохожей 300 тысяч рублей и айфон

Преступницы еще не задержаны. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирские полицейские разыскивают воровок, которые ограбили прохожую в Горском микрорайоне.

Как сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, рано утром женщина вышла из подъезда своего дома, а на нее тут же набросились две девушки в медицинских масках и вырвали из рук сумку с деньгами и айфоном. После ограбления налетчицы быстро скрылись на черном автомобиле.

Женщина, лишившаяся 300 тысяч рублей и айфона, подозревает, что ее ограбили конкуренты. Она работает на рынке: продает фрукты и овощи. В это утро она как раз должна была ехать оплачивать поставщику товар. Одну из нападавших предпринимательница узнала по рыжему цвету волос: говорит, что она очень похожа на владелицу соседнего киоска, у которой с ней конфликт.

— Уже возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности налетчиц. Их пока не нашли, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

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