«Глаз гниет, на нем язва»: собаке с вывернутым веком нужна пластическая операция в Новосибирске

Собаке с вывихом века нужна пластическая операция. Фото: приют «Дари добро»

В Новосибирске собаке Злате нужна пластическая операция на веках — блеферопластика. Дело в том, что у нее — врожденный вывих века. Из-за этого животное может потерять глаз. Волонтеры приюта для бездомных животных «Дари добро» просят помочь неравнодушных людей. Цена операции — 15 тысяч рублей. Также необходимы деньги на последующее лечение.

— Думали, что справимся сами, или само все пройдет. Однако, ничего не прошло и Злате требуется срочная блефаропластика век, иначе мы потеряем глаз. Попросту говоря, проблема в том, что волоски постоянно травмируют роговицу, при каждом моргании и роговица стирается. Сейчас на глазу образовалась язва. Глаз будет и дальше гноиться и сгниет полностью, если мы не предпримем оперативное вмешательство, — рассказали волонтеры.

Если вы можете помочь Злате, просим позвонить по телефону 8 — 913 — 921 — 11 — 31, также к ному телефона привязана карта, на которую можно внести пожертвование.

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