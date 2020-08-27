«Он мог впиться в кишечник»: годовалый малыш проглотил саморез и чуть не погиб

Ребенка удалось спасти без операции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики Коченевской Центральной районной больнице спасли годовалого мальчика. Ребенок проглотил саморез длиной два сантиметра.

— Видимо, отец делал ремонт в доме и уронил этот шуруп. Ребенок проявил любопытство и решил попробовать. Хорошо, что родители во время увидели саморез во рту у ребенка, но вытащить не успели, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Костенко, исполняющий обязанности заведующего хирургическим отделением Коченевской ЦРБ. — Саморез не воткнулся в кишечник.

Ребенок вместе с папой провел в больнице три дня. Все это время врачи пристально наблюдали за состоянием малыша. Они делали регулярные снимки и ставили ему клизму.

— Все обошлось. Саморез вышел естественным путем и не причинил никакого вреда его здоровью, — говорит врач.

Сейчас ребенок уже находится дома и его здоровью ничего не угрожает.

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