Доступная среда - для маломобильных школьников

Новосибирские школы станут удобнее и доступнее для всех детей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Татьяна Есипова поделилась итогами проведенных проверок.

К примеру, Кудряшовская средняя общеобразовательная школа № 25 в этом году получила поддержку из федерального бюджета. «На эти средства на входе в здание установили пандус, в школе обустроили гигиенические комнаты, - рассказала председатель общественного совета проекта «Единая страна - доступная среда» партии «Единая Россия», депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Татьяна Есипова. - Участники проекта оценили, как школа готовится к новому учебному году, особенно к приему детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата».

Особое внимание участники мониторинга уделили коррекционной школе-интернату № 152 Кировского района Новосибирска для детей с опорно-двигательными нарушениями. В здании 1962 года постройки несколько лет назад был встроен лифт для маломобильных учеников. «Этот сложный инженерный проект удалось реализовать благодаря инициативе родителей, которые обратились к депутатам, при поддержке парламентариев, областного Минобразования и департамента образования мэрии Новосибирска. Этот лифт установили, мы убедились - он хорошо работает», - поделилась Татьяна Есипова. По словам депутата, многие вопросы уже удалось решить, но на оборудование гигиенических комнат на втором и третьем этажах коррекционной школы требуется еще около 2 миллионов рублей.

«В этом году в школе оборудовали новый медицинский кабинет, больше не поступают жалобы от родителей по поводу доступности среды внутри здания, - отметила депутат. - Но требуется больше финансовых вложений в эту школу, чтобы все этажи были оборудованы по современным требованиям. Хочется, чтобы все условия были созданы, чтобы в каждом уголке школы дети могли самостоятельно передвигаться».

Как рассказала Татьяна Есипова, сейчас ведется мониторинг готовности специальных и коррекционных школ региона к 1 Сентября. Парламентарий отметила, что по санитарным требованиям в условиях пандемии коронавируса школьники будут вынуждены оставаться в своих классах, а значит, двигательные и игровые зоны необходимо организовать прямо в кабинетах.

«Как депутат и член общественного совета партийного проекта я собираюсь на следующей неделе передать в ряд коррекционных школ двигательное оборудование, к примеру, небольшие велотренажеры или шагоходы», - сообщила Татьяна Есипова.

Татьяна Есипова напомнила, что главная цель проекта - создание и развитие комфортной среды для маломобильных жителей региона. Причем понятие «доступная среда» не ограничивается только физической доступностью объектов инфраструктуры, но включает в себя также доступность социальных институтов, возможность участия в культурной, творческой и спортивной жизни.