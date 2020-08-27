«За спасение жизни»: в Новосибирске установили памятник врачам-героям

На территории Городской клинической больницы №1 появился памятник врачам. Фот: «ЧС-ИНФО»

В Новосибирске решили увековечить память медиков, которые спасали раненных бойцов во времена войны.

У Городской клинической больницу №1 установили памятник врачам-героям. Он посвящен медикам эвакуационного госпиталя №2492.

Как рассказал изданию «ЧС-ИНФО» главный врач ГКБ №1, профессор, Заслуженный врач РФ Юрий Бравве, памятник сделан в Новосибирске из гранита Красноярских рудников и весит 4,3 тонны.

Деньги на его изготовление и установку собрали спонсоры.

В годы войны новосибирские медики провели более 15 тысяч операций. Фото: «ЧС-ИНФО»

Памятник торжественно откроют в сентябре.

Напомним, эвакуационный госпиталь №2492 с июля 1941 года располагался в Городской клинической больнице №1. Два года врачи учреждения помогали раненным. В годы войны здесь побывало 36 тысяч бойцов, проведено более 15 тысяч операций. Большая их часть могла вернуться на фронт.

Как рассказал ЧС-ИНФО главный врач ГКБ №1, профессор, Заслуженный врач РФ Юрий Бравве, монумент сделан в Новосибирске из гранита Красноярских рудников и весит 4,3 тонны.

Важно отметить, что все средства на памятник пожертвованы спонсорами. Бюджетных денег на него потрачено не было.

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