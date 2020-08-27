Ну и бабуля: сибирячка украла у 6-летней девочки телефон и подарила внуку

Сумку с телефоном девочка оставила в туалете. Фото: УТ МВД СФО

51-летняя сибирячка прикарманила себе мобильный телефон 6-летней девочки. Ребенок был с тетей на вокзале в Барабинске. Девочка оставила сумочку с телефоном на вешалке в туалете, а сама ушла, забыв про гаджет. Через некоторое время она спохватилась и вернулась, но сумочка уже куда-то пропала.

— Тетя девочки обратилась с заявлением в полицию. Камеры видеонаблюдения помогли выследить подозреваемую: сумку с телефоном забрала с вешалки 51-летняя женщина. Позже она выбросила сим-карту и подарила гаджет своему внуку, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.

На женщину завели уголовное дело по статье "Кража". Фото: УТ МВД СФО

Когда телефон был найден, полиция изъяла его у сибирячки. А в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража». По закону максимальное наказание за кражу — лишение свободы на два года.

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