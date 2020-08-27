В Новосибирской области от коронавируса скончались еще три человека: что о них известно

От коронавируса за сутки умерли еще три человека. Фото: архив «КП»

В четверг, 27 августа, стало известно, что еще три пациента инфекционного госпиталя умерли от коронавируса за последние сутки в Новосибирской области. Об этом рассказали в оперштабе правительства региона.

— Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 55 лет, женщины в возрасте 58 лет и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 349 человек, — сообщили опрештаб. — Сейчас в реанимации находятся 43 человека, на ИВЛ — 13 пациентов.

За последние стуки коронавирусом заболел еще 51 человек, при этом 48 пациентов выписали.

За все время вспышки эпидемии коронавирусом переболели 11 192 человек, в том числе 673 ребенка, выздоровели 9 892 пациента.

В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Он продлен до 30 сентября. Также в общественных местах необходимо быть в защитной маске.

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