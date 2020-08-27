«Мама сильно разозлилась»: сибирячка воткнула в грудь сына нож

Сибирячка ранила ножом своего сына. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калининском районе Новосибирска произошла ссора между 55-летней мамой и ее 22-летним сыном. Родительница так разозлилась, что схватила нож и воткнула его в грудь молодого парня. Новосибирца экстренно госпитализировали врачи «скорой». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Это произошло 25 августа в 15.30. В больницу от дома по улице Олеко Дундича бригада «скорой помощи» доставила местного жителя. Об этом в полицию сообщили врачи. Сотрудники ППС задержали по подозрению в совершении преступления 55-летнюю мать потерпевшего, — сообщили в ведомстве.

На сибирячку завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». До суда ее отпустили под подписку о невыезде.

Ранее девушка напала с ножом на своего 35-летнего возлюбленного. Ранее она уже угрожала убийством.

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