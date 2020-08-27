«Разбили стекла и угрожали расправой»: толпа новосибирцев на черной «Infiniti» напала на таксиста

Из "Инфинити" вышло трое человек - он из них был в черных очках. Фото: стоп-кадр

В Октябрьском районе Новосибирска на таксиста напала толпа мужчин. Они разбили стекла в автомобиле и угрожали расправой. Мужчина едва смог сбежать. Об этом КП-Новосибирск рассказал друг таксиста.

— Он выезжал с второстепенной дороги возле АЗС на улицу Выборную, остановился перед перекрестком. В этот же момент с правой стороны по встречке его подрезает черный «Инфинити», выходят эти ребята и начинают агрессивно разговаривать, после чего один из них разбивает лобовое стекло, потом уезжают, — рассказал мужчина.

Этот момент попал на видеорегистратор таксиста. Кадры опубликованы в группе «АСТ-54».

Позже, как рассказал Роман, черная машина подъехала снова. Ругаясь матом и угрожая расправой, компания попыталась вытащить таксиста из автомобиля. Водителю удалось сбежать.

КП-Новосибирск Роман объяснил, что не знает, по какой причине компания напала на его друга. После этого случая он обратился в полицию.

Напомним, 24 августа также стало известно, что в Новосибирске похитили мужчину — его затолкали в багажник черного «Инфинити». Произошло это в Центральном районе.

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