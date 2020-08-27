«Теперь все хотят к доктору»: у новосибирской больницы появился пруд с утками

Стая уток поселилась в луже у больницы. Фото: стоп-кадр

В Чанах, что под Новосибирском появился пруд с утками. Птички облюбовали для себя две огромные лужи у больницы. Водоем настолько популярен среди уток, что там едва хватает места для пернатых.

Вот только пациентам теперь не пройти и не проехать. Об этом КП-Новосибирск рассказал местные житель Александр Гоппе.

— Эта проблема не одного года. Каждый раз такое, как только начинается сезон дождей. Уточки не дикие. Я так понял, что они из соседних домов приходят и купаются, — рассказал Александр.

Напомним, КП-Новосибирск уже писала еще об одном месте, где совсем не ожидали встретить уток. Птица привела детенышей на взлетную полосу в аэропорт «Толмачево». Этот случай позабавил в соцсети. Люди шутили, что мама-утка собралась в отпуск в теплые края.

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