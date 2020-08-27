«Ядовитая трава отравила наших соперников»: русский участник американского шоу на выживание рассказал о закулисье

Бизнесмен из Новосибирска Валерий Черкасов принял участия в американском шоу «Eco-Challenge» — масштабной гонки на выживание. Фото: предоставлено героем материала

Бизнесмен из Новосибирска Валерий Черкасов принял участия в американском шоу «Eco-Challenge» — масштабной гонке на выживание. В этом году она проходила на Фиджи, за 11 дней участники должны были преодолеть 700 километров в экстремальных условиях по воде и суше. Сибиряк рассказал КП-Новосибирск, как пыл по океану в шторм на сломанной лодке и карабкался по горам в джунглях.

— Поучаствовать в этом проекте меня пригласили друзья. Вообще, я в целом сам по себе люблю экстрим, люблю, скажем так, создавать себе сложные ситуации: участвую в триатлоне и экстремальных гонках, искусственно погружаюсь в среду, где нужно преодолевать себя. Так я реализую себя как мужчина, сжигаю свой тестостерон и тренирую нервную систему. Это мне помогает в бизнесе: сталкиваясь с трудностями в работе, я вспоминаю, как греб трое суток, и понимаю — если я это смог, то решу любую рабочую задачу, — рассказал КП-Новосибирск Валерий Черкасов. — Концепция этой гонки мне понравилась сразу: это было что-то новое, интересное, чего мы с друзьями еще не делали. В итоге, мы заполнили заявки, прошли отбор и полетели на Фиджи! Так вышло, что команда от России в этом году в шоу участвует впервые. Состояла она из пяти человек и все мы, по счастливому стечению обстоятельств, были хорошими друзьями. То, что будет непросто, мы поняли еще на этапе подготовки. Тогда мы осознали, что не совсем правильно экипированы, да и не обладаем, честно говоря, всеми нужными навыками. Ведь мы хоть и привыкли к экстриму, но не в таких условиях. Те локации, где нам предстояло выживать, я, как человек, родившийся в Сибири, видел раньше только по телевизору.

Команда из России участвовала в этой гонке впервые. Фото: предоставлено героем материала

Маршрут участников включал в себя преодоление препятствий в воде и на суше. И в бушующем океане, и в диких джунглях экстремалов ждали свои опасности.

— Если вспоминать саму гонку, то на ум сразу приходят два самых ярких эпизода: как мы лезли в гору в джунглях и как оказались на сломанной лодке посреди океана в шторм. Трое суток грести на веслах — вот к чему я точно заранее не был готов. Мы попали в шторм, и наша лодка сломалась, пришлось возвращаться на рыбацком судне и брать новую. Были моменты, когда настолько хотелось спать, что я отключался, но все равно продолжал грести, — вспоминает сибиряк. — Если же говорить про джунгли, то одним из заданий было забраться на вершину местной горы. И, казалось бы, для нас с ребятами, бывалых альпинистов, в этом не должно было быть сложностей. Но не тут-то было. Джунгли — среда особая, влажность воздуха там была едва ли не 100%. Дышать было трудно, казалось, что ты этот воздух буквально пьешь. Гора с плоскими скользкими камнями, с которых то и дело можно было упасть. Вообще, джунгли оказались для многих команд непроходимым этапом. К примеру, одни из наших соперников наткнулись там на траву, о которую они порезали ноги. Она оказалась не только острой, но и ядовитой. У ребят так распухли ноги, что они не могли ходить. Их сняли с дистанции и эвакуировали оттуда. В целом, при таком маршруте разные травмы — не редкость. Падения, ушибы, растяжения, вывихи и прочее. Благо, там всегда наготове были спасатели и медики. Нашей команде повезло в этом плане — мы все остались целы.

Валерий рассказывает, что его решение поучаствовать в этом шоу поддержали родные и друзья. Жена сибиряка уже привыкла к его экстремальным увлечениям, а трое маленьких дочерей -годовалая, трехлетняя и пятилетняя — и вовсе хотят быть похожими на своего смелого папу, когда вырастут.

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