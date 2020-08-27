Новосибирец грубо вытолкнул подростков с детской площадки: они матерились при его жене

Мужчина начал с руганью упрекать подростка. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на детской площадке произошел конфликт. Как рассказал в соцсети молодой человек, все случилось из-за того, что он с другом матерился. Это не понравилось женщине, которая в это время была рядом. Она сделала замечание. По словам подростков, свое недовольство она выразила в грубой форме, начала оскорблять парней.

— Потом она позвала своего мужа, чтобы он разобрался. Он начал грубо выталкивать с площадки, — рассказал подросток в группе «Инцидент Новосибирск».

Один из очевидцев снял видео конфликта. Он опубликовал кадры в группе «Инцидент Новосибирск».

— Площадка же не твоя. Когда тебя матерят — нравится? — кричал разъяренный мужчина прямо в лицо подростку. — Ты иди еще папу позови.

— Ну что ты теперь не крутой? — вторила мужу супруга.

Между подписчиками в группе возник спор. Одни посчитали, что взрослый поступил правильно, другие возмутились и сказали, что ему самому себя надо воспитать.

— Взрослый мужик, конечно, подростка задавит. Мог и спокойно объяснить.

— Предъявлять на матах за общение на матах. Гениально.

— Правильно, что выгнал. Родители детей не научили, что материться в общественных местах — это плохо и некультурно, — написали они в комментариях.

Юрист ответила, что может грозить обеим сторонам.

— Самого по себе наказания за мат нет. Но это все равно может быть расценено как нарушение: есть статья 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Нарушение общественного порядка наказывается административным штрафом от 500 до 1000 рублей, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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