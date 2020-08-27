«Я испугался»: в Новосибирске задержан водитель, сбивший насмерть 40-летнюю женщину

В Новосибирске задержали водителя, сбившего насмерть женщину. Фото: ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске сотрудники ДПС задержали 30-летнего водителя «ГАЗели», насмерть сбившего женщину в Дзержинском районе. После ДТП мужчина бросил автомобиль и убежал. Водитель прятался на квартире у знакомого. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД.

— Он полностью признал свою вину. Мужчина пояснил, что скрылся, так как испугался за последствия аварии, а женщину на дороге не заметил, — сообщили в ведомстве.

Сибирячка переходила дорогу по «зебре». Фото: ГИБДД Новосибирска

Напомним, трагедия произошла вечером 25 августа. Водитель «ГАЗели» двигался по проспекту Дзержинского со стороны поселка Каменка в сторону улицы Волочаевской. У дома №169 по улице проспект Дзержинского он сбил женщину. В это время она переходила дорогу по «зебре». От полученных травм сибирячка скончалась на месте.

В ГИБДД напомнили, что водителю, скрывшемуся с места ДТП грозит административный арест до 15 суток.

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