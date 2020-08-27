Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 августа 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Инфекция пока не покидает область: за последние сутки коронавирусом заболели еще 47 человек. Фото: архив «КП»

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 августа 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона. Это данные оперштаба регионального правительства.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 451 пациент, — говорится в сообщении оперштаба.

Всего в Новосибирской области с начала вспышки зарегистрировано 11 141 случай COVID-19, в том числе инфекцию подхватили 670 детей.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

За последние сутки коронавирус диагностировали еще у 47 человек, выписали с выздоровлением 50 пациентов. К сожалению, еще два человека умерли в инфекционном госпитале. Обе они женщины: одной было 60 лет, второй — 71 год. Всего за время эпидемии скончались 346 пациентов.

В реанимации находятся 49 человек, не могут самостоятельно дышать, и подключены к аппарату ИВЛ — 13 пациентов.

В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности: его продлили до 30 сентября, а также масочный режим.

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