Сокращение пособий связано с постепенным выходом страны из пандемии коронавируса. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 1 сентября 2020 года пособия для безработных новосибирцев сократятся в три раза — рассказываем, сколько они будут составлять теперь. Сокращение пособий связано с постепенным выходом страны из пандемии коронавируса.

— Пособие по безработице было увеличено Правительством РФ с мая по август в качестве меры социальной поддержки безработных граждан в период пандемии коронавирусной инфекции. В Новосибирской области эта сумма составляла 5400 рублей. Сегодня мы постепенно выходим из этого непростого периода, снято большинство ограничений. И с 1 сентября 2020 года минимальный размер пособия по безработице в нашем регионе составит 1800 рублей. При этом максимальный размер останется прежним — 14 556 рублей, — пояснили КП-Новосибирск в комитете по социальной политике, здравоохранению, охранен труда и занятости населения Законодательного собрания Новосибирской области.

В комитете также отметили, что в настоящее время органы государственной власти в Новосибирской области делают акцент на трудоустройстве безработных либо на их обучении и переобучении с последующим трудоустройством.

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