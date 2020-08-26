Синоптики объявили штормовое предупреждение: на Новосибирск надвигается град и гроза

В четверг, 27 августа, новосибирцев ожидают дожди и грозы и град. Фото: Алена МАРТЫНОВА

По прогнозам синоптиков Западно-Сибирского Гидрометцентра, в четверг, 27 августа, новосибирцев ожидают дожди и грозы и град. В МЧС сообщили, что это может привести к увеличению количества ДТП.

— В четверг ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, днем местами град. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14°C, днем +16, +21°C, — сообщается на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области. — При такой погоде на дорогах могут образовываться пробки, а также возникать аварии. В особенности это касается участков федеральных трасс.

В МЧС также отметили, что основными ДТП, случающимися в таких условиях, являются столкновения, опрокидывание, наезд на препятствие и наезд на пешеходов.

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