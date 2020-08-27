Погода в Новосибирске на 27 августа 2020 года: наступают осенние холода

В Новосибирске становится холоднее. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 27 августа 2020 года станет еще прохладнее. Синоптики обещают не больше +20 градусов, будет сильный ветер и дождь.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +17-19 градус, ночью — +12-14. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +16-21 градуса. Ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, днем местами град. Ветер западный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15.

«Яндекс Погода» прогнозирует на 27 августа дождь, температура днем составит +17-19 градусов.

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