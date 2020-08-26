«Водитель «Форда» сломал ключицу»: под Новосибирском столкнулись две иномарки

На Советском шоссе водитель седана Ford Focus врезался в кроссовер Nissan X-Trail. Фото: АСТ-54"

На дорогах Новосибирска случилось еще одна авария. На Советском шоссе водитель седана Ford Focus врезался в кроссовер Nissan X-Trail.

— «Форд» ехал по шоссе в сторону Краснообска, у поворота на поселок «Элитный» он врезался в «Ниссан». От удара «Ниссану» вдавило заднюю часть, а подбитый с обеих сторон форд «Форд» развернуло и выкинуло в отбойник. Помощь медиков понадобилась находившемуся за рулем «Форда» мужчине, который в столкновении получил перелом ключицы, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Затруднений для движения участники ДТП не вызывают, однако затор образовался из-за притормаживающих водителей, разглядывающих случившееся.

В Госавтоинспекции по Новосибирску КП-Новосибирск факт данного ДТП подтвердили, но отметили, что оформлено оно было как ДТП с материальным ущербом.

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