«Уходил от столкновения»: в Новосибирске грузовик-бетономешалка снес дорожное ограждение

Произошедшее попало в объектив видеорегистраторов других автомобилистов. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

Вечером, 26 августа, в Калининском районе произошло ДТП: водитель автобетоносмесителя снес металлическое ограждение на дороге. Произошедшее попало в объектив видеорегистраторов других автомобилистов, позже ролик попал в сеть.

— На пересечении улиц Мясниковой и Гребенщикова водитель автобетоносмесителя, видимо, слишком поздно заметил остановившийся перед ним автомобиль и, уходя от столкновения, съехал с дороги, смяв несколько пролетов металлического ограждения, — сообщает паблик «АСТ-54».

В комментариях под постом сибиряки отметили, что у нас в городе грузовики часто попадают в разного рода аварии:

— Хорошо, что не в другую машину врезался.

— Такие автомобили часто ПДД нарушают. Аварии постоянно.

— Повезло водителю, что грузовик. А то легковушку бы такое ДТП сильно покорежило, — пишут люди.

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