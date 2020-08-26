«Уходил от столкновения»: в Новосибирске грузовик-бетономешалка снес дорожное ограждение

Произошедшее попало в объектив видеорегистраторов других автомобилистов. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"
Вечером, 26 августа, в Калининском районе произошло ДТП: водитель автобетоносмесителя снес металлическое ограждение на дороге. Произошедшее попало в объектив видеорегистраторов других автомобилистов, позже ролик попал в сеть.
— На пересечении улиц Мясниковой и Гребенщикова водитель автобетоносмесителя, видимо, слишком поздно заметил остановившийся перед ним автомобиль и, уходя от столкновения, съехал с дороги, смяв несколько пролетов металлического ограждения, — сообщает паблик «АСТ-54».
В комментариях под постом сибиряки отметили, что у нас в городе грузовики часто попадают в разного рода аварии:
— Хорошо, что не в другую машину врезался.
— Такие автомобили часто ПДД нарушают. Аварии постоянно.
— Повезло водителю, что грузовик. А то легковушку бы такое ДТП сильно покорежило, — пишут люди.
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