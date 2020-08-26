«На земле лежит мясо, посыпанное белым порошком»: в поселке под Новосибирском появились догхантеры

В популярных для выгула собак сибиряки нашли мясо, посыпанное странным белым порошком. Фото: предоставлено героем материала

Жители поселка Краснообск под Новосибирском опасаются, что в их поселке появились догхантеры. В популярных для выгула собак сибиряки нашли мясо, посыпанное странным белым порошком.

— У нас на ВАСХНИЛе есть несколько мест, популярных у собачников. Около местной церкви, заправки и около больницы. Людей там обычно не много, но с животными гуляют. Именно там мы и нашли это мясо, посыпанное белым порошком. Это очень похоже на отраву для собак. К сожалению, у нас такие случаи бывают стабильно каждый год. Как сотрудник сибирского ФНЦ Агробиотехнологий РАН, знаю, что в нашу ветклинику часто поступают животные с отравлением. Увы, спасти удается далеко не всех. Найти тех, кто этим занимается, я думаю, невозможно. Мясо можно купить везде, большинство препаратов, которые можно для этих целей использовать, тоже можно приобрести в любой аптеке. Поэтому хочется просто предупредить людей об опасности, чтобы они внимательнее относились к своим питомцам, — рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Коптев, старший научный сотрудник ИЭВСиДВ СФНЦА РАН.

По словам Вячеслава, хозяевам собак необходимо следить за тем, чтобы их питомцы не подходили на улице к подобным приманкам, не нюхали и не пытались их съесть. В том случае, если животное все же отравилось, то при первых же признаках его нужно сразу отвезти в ветклинику.

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