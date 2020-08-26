В новосибирских детских поликлиниках до конца года появятся колясочные и игровые

Все детские поликлиники Новосибирской области до конца года планируют перейти на бережливую модель. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Все детские поликлиники Новосибирской области до конца года планируют перейти на бережливую модель. Такая модель работы реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Здравоохранение» и направлена на то, чтобы создать максимально комфортные условия для врачей и пациентов, которые помогут сберечь не только их время, но и финансы.

— Минздравом РФ разработаны критерии бережливой поликлиники — помимо организационно-планировочных решений сюда входит отдельный вход для больных ребятишек, крытая колясочная, открытая регистратура, закрытое картохранилище, отдельный колл-центр, игровая зона, наличие информирования для посетителей, комфортная зона ожидания, отсутствие пересечения потоков записанных и незаписанных пациентов, обеспечение удаленной записи на прием, система навигации и другое. Часть критериев в этой поликлинике уже реализовано. В Новосибирской области в проекте участвуют 68 детских поликлиник, и они все к концу году планируют достичь критериев базового уровня. Это все детские поликлиники региона, — отметила руководитель регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Елена Белугина.

Такая модель работы реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Здравоохранение». Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

О том, как воплощается этот проект, рассказали во время пресс-тура в детском отделении «Городской клинической поликлиники №22». Там показали, как работает новый кабинет для забора крови, где одновременно принимают три специалиста (в пиковые часы есть возможность увеличения до четырех специалистов), организованная игровая зона, зона кормления и обновленная регистратура. По словам главного врача больницы Татьяны Федорниной, в поликлинике контролируют нагрузку каждого сотрудника, много внимания уделяют, в том числе, и организации рабочего места. Кроме того, поликлиника является базой для медицинского университета.

Главная цель этого проекта — изменить мышлении медиков и пациентов. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», реализуется в рамках мероприятий федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». В Новосибирской области в проект включено 68 детских и 15 взрослых подразделений. Медицинскими организациями взято на улучшение более 15 процессов и открыто более 180 проектов по улучшению с использованием инструментов бережливого производства. Региональным центром организации первичной медико-санитарной помощи и специализированными методическими центрами проводится обучение медицинских сотрудников методам и инструментам бережливого производства в здравоохранении. Обучение прошли уже более 1 200 человек. Реализация проекта находится на контроле регионального минздрава.

Главная цель этого проекта — изменить мышлении медиков и пациентов, дать им возможность увидеть проблемы в организации работы медучреждения и вместе предложить их решение.

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