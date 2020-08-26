Сибиряк выстрелил в соседа, приревновав его к своей жене

Медики извлекли пулю и отпустили мужчину домой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В поселке Посевная Черепановского района едва не случилась трагедия, когда сибиряк пришел к соседу выяснять отношения. Поводом для ссоры стала уже немолодая женщина, которую супруг приревновал к односельчанину. Во время скандала ревнивец вытащил пистолет, который принес с собой:

— А дальше как замедленная съемка в голливудском кино, — рассказал КП-Новосибирск раненый Михаил А. — Он достал пистолет, выстрелил, а я так ловко увернулся, что пуля застряла в ухе.

Мужчину тут же доставили в больницу и оказали помощь. Местные медики даже прозвали раненого счастливчиком: еще бы чуть-чуть и не спасли бы.

— Нерв задело только, я сейчас этим ухом не слышу, — жалуется потерпевший. — Но заявление писать не стал на соседа Игоря. Знаю, что наш участковый сегодня приходил и изъял у него пистолет и даже винтовку. А к жене его я не приставал, не знаю, с чего он это взял.

В полиции по данному факту проводится проверка.

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